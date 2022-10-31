Aydın'da makilik alanda yangın çıktı
Aydın'ın Söke ilçesindeki makilik alanda yangın çıktı. Yangına ekipler tarafından müdahale ediliyor.
Yurt Haberleri 31.10.2022, 16:14
Söke Karataş mevkiinde makilik ve zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın şiddeti ile büyüyen yangın ormanlık alana doğru ilerlerken, alevlere 5 uçak ve 2 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ile karadan müdahale devam ediyor.
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