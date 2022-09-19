Aydın'da 50 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Kuşadası açıklarında farklı saatlerde iki lastik botta bulunanların yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi.

Ekipler, yabancı uyruklu 27 kişiyi kurtardı.

Öte yandan Didim açıklarında da Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen 23 düzensiz göçmen de kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri öğrenilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.