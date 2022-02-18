Ayancık'ta yaralar sarılıyor
Ayancık'ta ağustos ayında meydana gelen sel felaketinden etkilenen afetzedeler için yeni iş yerleri ve konutların inşasına devam ediliyor.
Sinop'un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinden etkilenen afetzedeler için yeni iş yerleri ve konutlar yapılıyor.
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapımına başlanan iş yerleri ve konutların kısa sürede tamamlanarak afetzedelere teslim edilmesi planlanıyor.
İlçede ayrıca köprü, menfez yapımı ile dere ve çay ıslah çalışmaları da devam ediyor.
Kaymakam İsmail Pendik, çalışmaların devam ettiği alanlarda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
Çalışmalara ilişkin, Ayancık Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada , sel felaketinin yaralarının hızla sarılmaya devam edildiği vurgulandı.
İlçede, 11 Ağustos 2021'deki sel felaketinde 16 kişi yaşamını yitirmiş, kayıp 6 kişiye ise ulaşılamamıştı.
İlçede ayrıca sel nedeniyle 40 ev yıkılmış, 56 iş yeri zarar görmüştü.
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