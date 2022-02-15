Atatürk büstüne saldıran iki zanlı tutuklandı
Malatya'da Atatürk büstünü kırdıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.
Yurt Haberleri 15.02.2022, 18:34
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kernek Anadolu Lisesi'nin ön kısmındaki Atatürk büstünün 9 Şubat'ta kırılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, başka fail ya da faillerin olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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