Asker uğurlama konvoyunda tehlikeli yolculuk
Adana'da asker uğurlama konvoyundaki hafif ticari araçta bulunan kişilerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yurt Haberleri 11.11.2022, 07:21 11.11.2022, 07:42
Merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde asker uğurlama konvoyunda yer alan hafif ticari araçtaki 6 kişi, kapısı açık bagajda ve aracın camından sarkarak yolculuk yaptı.
Başka araçta bulunan bir kişi de, cep telefonu kamerasıyla tehlikeli yolculuğu kaydetti.
Görüntü boyunca yolculuğun tehlikeli şekilde devam ettiği görüldü.
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