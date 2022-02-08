Aşırı yağışlar Çorlu Deresi'ni taşırdı
Trakya'da etkili olan yağış nedeniyle Tekirdağ'da bulunan Ergene Nehri'nin kollarından biri olan Çorlu Deresi taştı.
Yurt Haberleri 08.02.2022, 19:16
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, aşırı yağış ve karların erimesi nedeniyle Ergene Nehri'nin kollarından biri olan Çorlu Deresi taştı.
Sağlık Mahallesi ile Sarılar Mahallesi'ni birbirine bağlayan Çorlu Deresi köprüsü, derenin taşması sonucu sular altında kaldı.
Köprü, yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, AA muhabirine, bölgede son günlerde yaşanan yağışlardan dolayı Çorlu Deresi'nde su seviyesinin yükseldiğini söyledi.
Şu anda önemli herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirten Taşçı, "Derenin su seviyesi normale dönene kadar araç ve yaya trafiğini bu köprüden sağlayamayız. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok." dedi.
Kaynak: AA
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