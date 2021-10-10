Ardahan kışı yaşadı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da sıfırın altında 1, Kars'ta sıfır, Erzurum'da 2, Ağrı'da 3, Erzincan'da 5, Iğdır'da 6 ve Tunceli'de 9 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 28, Erzincan'da 25, Ağrı'da 22, Iğdır'da 21, Erzurum'da 19, Kars ve Ardahan'da 17 derece olacağı tahmin ediliyor.