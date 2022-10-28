Ardahan'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak, ilerleyen saatlerde havanın soğumasıyla yerini kar yağışına bıraktı.

Kar, tipinin de etkisiyle Ardahan-Şavşat kara yolunda trafikte aksamalara neden oluyor.

Karayolları, söz konusu yolu kullanacak sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.