Ardahan'da yoğun sis trafikte aksamalara neden oldu
Ardahan'da iki gündür devam eden yoğun sis ulaşımı aksatıyor.
Yurt Haberleri 19.12.2022, 01:35
Akşam saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü.
Kura Nehri bölgesi ve Ardahan-Artvin ile Ardahan-Göle kara yollarının kent girişinde yoğunlaşan sis sürücülere zor anlar yaşattı.
Karayolları 183. Şube Şefliği yetkilileri, sürücülerden, buzlanma ve sis nedeniyle tedbirli olmalarını istedi.
Sürücü Yusuf Özer, AA muhabirine, sisin akşam saatlerinde etkili olduğunu, özellikle Ardahan-Artvin kara yolunda görüş mesafesinin çok düştüğünü söyledi.
Kaynak: AA
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