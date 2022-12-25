Ardahan'da yoğun sis
Ardahan'da gün boyu etkili olan yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Yurt Haberleri 25.12.2022, 22:04
Kentte sabah başlayan sis, akşam saatlerinde etkisini artırdı.
Ardahan Kalesi, Tarihi Ardahan Köprüsü ve Kongre Caddesi başta olmak üzere kentin geneli sis tabakası altında kaldı.
Özellikle Kura Nehri bölgesinde yoğunlaşan sisle birlikte ağaç ve yapraklarında kırağı oluştu.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye kadar düştüğü kentte, görüş mesafesini düşüren sis ulaşımı da aksattı.
Vatandaşlardan Ercan Akçay, AA muhabirine, kentte iki gündür etkili olan soğuk havanın ardından bugün de sis yoğunluğu yaşadıklarını belirterek, "Hem soğuk hem sis, sürücülerin dikkatli olmaları gerek." dedi.
Köksal Hakan da sisin hem görüş mesafesini düşürdüğünü hem de buzlanmaya neden olduğunu söyledi.
Kaynak: AA
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