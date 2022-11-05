Ardahan'da sis ve buzlanma ulaşımı aksatıyor
Ardahan'da kar yağışı sonrası sis ve buzlanma, ulaşımda aksamalara yol açıyor.
Yurt Haberleri 05.11.2022, 00:17
Kentin yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, geç saatlerde sıcaklığın düşmesiyle yerini buzlanma ve sise bıraktı.
Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde buzlanma ve sis, ulaşımda aksamalara sebep oluyor.
Kara yolunda ilerleyen tır, görüş mesafesinin düştüğü ve buzlanmanın olduğu yolda otomobille çarpıştı.
Yaralananın olmadığı kazada yol kenarına savrulan araçlar, ekiplerin çalışmasıyla kaldırıldı.
Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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