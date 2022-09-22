Ardahan'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Ardahan'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Yurt Haberleri 22.09.2022, 19:12
Kent merkezinde ani ve şiddetli yağış dolayısıyla Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Yağmura hazırlıksız yakalanan sürücüler ile yolda yürüyen vatandaşlar, su birikintileri ve sağanak dolayısıyla zor anlar yaşadı.
Vatandaşların bazıları da binaların çatılarının altına girerek yağıştan korunmaya çalıştı.
Kaynak: AA
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