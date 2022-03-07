Ardahan'da kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Ardahan'da, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 7 köy yolu ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

İl geneli öğleden sonra başlayan kar yağışı ve etkili olan yoğun tipi nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan köy yollarının açılması için İl ve İlçe Özel İdare ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucu yollar yeniden ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi ekipleri, akşam saatlerinden itibaren belirli noktalarda tipinin etkili olduğunu belirterek bu nedenle sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

Öte yandan yolda kalan 6 araç ise karla mücadele ekiplerince kurtarıldı. Araçların içindeki yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tipinin Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahana mevkisinde de ulaşımı aksattığı bildirildi.