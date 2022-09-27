Ardahan'da deprem
Ardahan'ın Göle ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yurt Haberleri 27.09.2022, 18:05
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 17.08'de merkez üssü Ardahan'ın Göle ilçesi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
Vali Hüseyin Öner, AA muhabirine, depremin ardından ekiplerin tarama faaliyetlerine başladığını belirterek, "Araştırıyoruz, ekipleri yönlendirdik. Tarama yapıyoruz, şu an için bize ulaşan bir olumsuzluk yok." dedi.
Öte yandan, deprem Ardahan il merkezi, Kars ve Erzurum'un Şenkaya ilçesinde de hissedildi.
Kaynak: AA
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