Araçta 29 cep telefonu, 619 paket kaçak sigara ele geçirildi
Tunceli'de bir araçta 29 cep telefonu, 619 paket sigara ve 80 puro ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Yurt Haberleri 07.09.2022, 01:13
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tunceli-Elazığ kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Aramada, aracın alt kısmında ve kaportasında gümrük kaçağı olduğu belirlenen 29 cep telefonu, 619 paket sigara ve 80 puro ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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