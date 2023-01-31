Antalya'ya dolu yağdı
Antalya'nın Serik ilçesinde 10 dakika süren dolu yağışı cadde, sokak ve parkları beyaza bürüdü.
Yurt Haberleri 31.01.2023, 01:46
Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmur, yerini doluya bıraktı.
Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı sonrası, kent merkezindeki cadde ve sokaklar ile yeşil alanlar ve parklar beyaz örtüyle kaplandı.
Vatandaşlar dolu yağışını evlerinin balkonlarından izlerken, bazı vatandaşlar da cep telefonları ile kaydetti.
Kaynak: AA
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