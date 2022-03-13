Antalya-Konya kara yolunda çalışmalar devam ediyor
Kar nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşandığı Antalya-Konya kara yolunda ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Yurt Haberleri 13.03.2022, 21:29
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolundaki 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar yağışının etkisi bugün azaldı.
Bölgede kar kalınlığı yaklaşık 1 metreyi bulurken, Karayolları ekipleri trafik akışının aksamaması için çok sayıda iş makinesiyle yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.
Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ve Akseki Bölge Trafik ekipleri de kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bölgede çalışmalara devam ediyor.
Ekipler, buzlanmaya karşı sürücülere zincir takmaları tavsiyesinde bulunuyor.
Kaynak: AA
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