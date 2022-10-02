Antalya, ekimin ilk günü 40,4 santigrat dereceyi gördü
Antalya'da 40,4 santigrat dereceyle ekim ayı sıcaklık rekoru kırıldı.
Yurt Haberleri 02.10.2022, 01:48
Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, yaptığı açıklamada, 83 yıl aradan sonra ekim ayı sıcaklık rekorunun dün kırıldığını söyledi.
Önceki rekorun 4 Ekim 1940'ta 38,7 derece olarak ölçüldüğünü ifade eden Gültekin, "Dün Antalya'da en yüksek sıcaklık Bölge Müdürlüğümüzde 40,4 derece, Akdeniz Üniversitesinde 41,1 derece, Antalya Havalimanında 41,2 derece, Kepez ilçesinde 40,5 derece olarak kaydedilmiştir." dedi.
Kaynak: AA
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