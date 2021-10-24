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Antalya'daki yangın kontrol altında

Serik ilçesinde çıkan orman yangını yapılan müdahalelerin ardından kontrol altına alındı.

Yurt Haberleri 24.10.2021, 17:05
Antalya'daki yangın kontrol altında

Antalya’nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Akçapınar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki iki helikopter ve bir uçakla havadan, 6 arazözle de karadan müdahale edildi.

Ekipler, sarp arazideki yangını yoğun çalışma sonucu kontrol altına aldı.

Bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA
#Antalya #orman yangını
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