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Antalya'daki tarım arazilerinde büyük zarar var

Antalya'da 27-28 Kasım'da meydana gelen aşırı yağışlar sonrası 96 üreticinin tarlasında büyük zararlar oluştu.

Yurt Haberleri 01.12.2021, 17:32
Antalya'daki tarım arazilerinde büyük zarar var

Antalya'da hafta sonunda etkili olan sağanak sonrası yaşanan taşkınlarda 96 çiftçinin sera ve tarım arazisinde hasar tespiti gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, AA muhabirine, 27 ve 28 Kasım'daki yağışlar nedeniyle Serik ile Kumluca ilçelerinde su baskını yaşandığını, diğer 17 ilçeden ise herhangi bir bildirim yapılmadığını söyledi.

En fazla su taşkınının Serik ilçesinde gerçekleştiğine işaret eden Karaca, şiddetli yağışa bağlı tarla içi tahliye kanalı ve derelerin taşması sonucu sel ve su baskını olduğunu kaydetti.

11 mahallede 800 dekar örtü altı, 100 dekar ise açık alanın etkilendiğini aktaran Karaca, "Deniztepesi, Üründü, Yeşilyurt, Burmahancı, Sarıabalı, Kayaburnu ve Eminceler olmak üzere 7 mahallede 90 çiftçiye ait çilek, domates, biber ürünlerinde su baskını etkili oldu. Açık alanda ise buğday ürününde su baskını zarar meydana geldiği tespit edildi. Diğer mahallelerde çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

Kumluca ilçesinde de Bekonak Mahallesi'nde talepte bulunan 6 çiftçinin seralarını su basması nedeniyle ön hasar tespit çalışması yapıldığını anlatan Karaca, bu çalışmalarında da 13,3 dekar biber, 8,5 dekar domates ekili örtü altı alanda yağmur suyunun seralarda hasara neden olduğunu bildirdi.

Karaca, çiftçilerden talepler geldiği takdirde yerinde tespit çalışmalarının devam edeceğini belirterek, "Tüm ilçelerimizde meteorolojik durumlar takip edilmekte, afete maruz kalan ilçelerde çalışmalarımız devam etmekte. Su baskını hasarında kesin zarar alanı ve oranı, bitkinin daha sonra yapılacak durum tespitine göre kesinlik kazanacak."dedi.

Yerinde tespit çalışmaları sürüyor

Ziraat mühendisi Mehmet Şahin Akşehir de Serik ilçesinde 15 mahallede üreticilerin talepleri doğrultusunda yerinde tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Serada domates üreticiliği yapan Ramazan Al, neredeyse bir yıllık emeklerinin boşa gittiğini söyledi.

Serasında yetkililerin gelip gerekli incelemeleri yaptığına değinen Al, "Bu yıl mahsulümüz çok iyi ve verimliydi. Daha hiç hasada başlamamıştık. Yaklaşık 70 bin lira zararımız var. Gerekli desteğin verileceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
#Antalya #su baskını #sera
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