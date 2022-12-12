Antalya'daki hortumda çilek seraları zarar gördü
Antalya'daki hortum çilek seralarına zarar verdi.
Yurt Haberleri 12.12.2022, 18:35
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan hortum nedeniyle çilek seraları zarar gördü.
Kadriye Mahallesi'nde akşam denizde hortum oluştu. Bir süre sonra karaya doğru ilerleyen hortum, yaklaşık 10 dekarlık alana kurulu çilek seralarının muşambalarının yırtılmasına neden oldu, çilekler zarar gördü.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekibi, bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.
Kaynak: AA
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