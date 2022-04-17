Antalya'da turistleri taşıyan minibüs devrildi
Antalya'da Alman turistleri taşıyan minibüs devrildi. Kazada 12 kişi yaralandı.
Yurt Haberleri 17.04.2022, 18:15
Alınan bilgiye göre, Antalya Havalimanı'ndan aldığı turistleri Alanya ilçesine götürmek üzere yola çıkan Kamil Demir'in kullandığı 20 AGM 990 plakalı minibüs, Kızılot Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.
Kazada minibüs şoförü ile aralarında çocukların da bulunduğu 11 Alman turist yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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