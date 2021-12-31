Antalya'da tarihi eser operasyonu
Antalya’nın Serik ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.
Yurt Haberleri 31.12.2021, 00:55
Antalya’nın Serik ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 1 madalyon, 8 heykel, 9 yüzük, 7 mühür, 13 takı, 19 figür, 302 Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi.
Operasyonda S.Y. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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