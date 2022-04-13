Antalya'da tarihi eser operasyonu
Antalya'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir evde Roma dönemine ait lahit ve heykel ele geçirildi.
Yurt Haberleri 13.04.2022, 17:27
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait lahit ve heykel bulundu.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Aşağıışıklar Mahallesi'nde A.Ö'nün evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaştı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, eve operasyon düzenlendi. Aramada, Roma dönemine ait mermer heykel ile lahit ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.Ö. hakkında "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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