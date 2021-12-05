Antalya'da su baskını
Antalya'nın Demre ilçesinde sağanak su baskınlarına neden oldu, domates ve biberler zarar gördü.
Yurt Haberleri 05.12.2021, 19:59
Antalya'nın Demre ilçesinde etkili olan sağanak, 4 mahalledeki seralarda hasara yol açtı.
İlçede sabaha karşı başlayan ve yaklaşık 4 saat süren sağanak nedeniyle seralarda su taşkınları oluştu.
Demre Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz, AA muhabirine, sağanaktan Yaylakaya, Beymelek, Karabucak ve Gökyazı mahallelerinin etkilendiğini söyledi.
Yağış kısa sürdüğü için daha büyük bir felaketin yaşanmadığını aktaran Oğuz, "İlk belirlemelere göre 70 dönümlük örtü altı alanda zarar oluştu. Ağırlıklı olarak biber ve domates ürünlerinin bulunduğu seralarda su birikmeleri yaşandı." dedi.
Hasar tespit çalışmalarına başlandığını anlatan Oğuz, çalışmaların yarın da devam edeceğini kaydetti.
Kaynak: AA
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