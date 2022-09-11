banner38

Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Yurt Haberleri 11.09.2022, 18:21
Antalya'da orman yangını

Ortaköy Mahallesi Taşlıçay mevkisinde evlerin ve seraların yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: AA
#Antalya #orman yangını
Yorumlar (0)
banner35
28
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Konyaspor 6 14
2. Beşiktaş 5 13
3. Fenerbahçe 5 10
4. Başakşehir 4 10
5. Gaziantep FK 5 10
6. Adana Demirspor 5 10
7. Galatasaray 5 10
8. Trabzonspor 5 10
9. Alanyaspor 6 8
10. Giresunspor 6 7
11. Kayserispor 5 6
12. Antalyaspor 5 6
13. İstanbulspor 5 6
14. Kasımpaşa 5 6
15. Karagümrük 5 5
16. Sivasspor 6 3
17. Ümraniye 5 1
18. Hatayspor 5 1
19. Ankaragücü 5 1
Takımlar O P
1. Bodrumspor 4 10
2. Bandırmaspor 4 10
3. Boluspor 5 10
4. Sakaryaspor 5 9
5. Keçiörengücü 5 8
6. Pendikspor 4 7
7. Tuzlaspor 5 7
8. Eyüpspor 4 7
9. Rizespor 4 6
10. Samsunspor 5 6
11. Manisa Futbol Kulübü 4 6
12. Gençlerbirliği 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Adanaspor 4 4
15. Ö.K Yeni Malatya 5 4
16. Erzurumspor 4 3
17. Altınordu 3 2
18. Denizlispor 5 1
19. Altay 4 1
Takımlar O P
1. Arsenal 6 15
2. M.City 6 14
3. Tottenham 6 14
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Chelsea 6 10
7. Liverpool 6 9
8. Brentford 6 9
9. Leeds United 6 8
10. Fulham 6 8
11. Newcastle 6 7
12. Southampton 6 7
13. Bournemouth 6 7
14. Wolverhampton Wanderers 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Everton 6 4
17. Aston Villa 6 4
18. West Ham United 6 4
19. Nottingham Forest 6 4
20. Leicester City 6 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 15
2. Barcelona 5 13
3. Villarreal 4 10
4. Athletic Bilbao 5 10
5. Atletico Madrid 5 10
6. Real Betis 4 9
7. Osasuna 4 9
8. Girona 5 7
9. Rayo Vallecano 5 7
10. Real Sociedad 4 7
11. Celta Vigo 5 7
12. Valencia 5 6
13. Mallorca 5 5
14. Almeria 4 4
15. Espanyol 5 4
16. Sevilla 5 4
17. Real Valladolid 5 4
18. Getafe 4 1
19. Elche 5 1
20. Cadiz 5 0
banner23