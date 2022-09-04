Antalya'da orman yangını
Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Adrasan Sahili'ne yakın bir bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Yurt Haberleri 04.09.2022, 18:27
Adrasan Sahili'ne yakın Derekenarı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.
Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, AA muhabirine, yangının önünü kesebilmek için havadan ve karadan yoğun mücadele edildiğini bildirdi. Dikici, yangının ormanlık alanda çıktığını, çıkış sebebinin çalışma sonunda belli olacağını söyledi.
Kaynak: AA
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