Antalya'da orman yangını

Tünektepe Teleferik Tesisleri'ne yakın bir bölgedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına, 5 helikopter ve 4 uçak ile helikopterden 7 arazöz ile de karadan müdahale ediliyor.

Yangın nedeniyle, teleferik seferlerinin de durdurulduğu bildirildi.