Antalya'da orman yangını
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Etler Mahallesi, Hapırlar mevkiinde saat 10.30 sıralarında orman yangını çıktı.
Yurt Haberleri 04.07.2022, 11:58
Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına müdahale sürüyor.
İhbar üzerine bölgeye söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.
Ekipler yangına müdahale ediyor.
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