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Antalya'da meydana gelen selin bilançosu ağır oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde sel nedeniyle 100 konut, 920 iş yeri, 497 araç ve 12 bin 500 dönüm seranın hasar gördüğünü bildirdi.

Yurt Haberleri 12.12.2022, 19:41
Antalya'da meydana gelen selin bilançosu ağır oldu

Bakan Soylu, Antalya'nın Kumluca ilçesinde sel olayının yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Soylu, tüm kurumların işbirliği içinde ilk andan itibaren çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Bölgede hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Soylu, "Şu ana kadar 701 personel, AFAD dahil olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlardan görevlendirildi. Şu ana kadar 497 araç hasar gördü, yaklaşık şu ana kadar 100 konutun hasar gördüğü tespit edildi ama tespit devam ediyor, 920 iş yerinde hasar tespiti söz konusu. Arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyorlar." diye konuştu.

Kumluca'da önemli bir sera alanının bulunduğunu anımsatan Soylu, selden sera alanlarının da zarar gördüğünü bildirdi. Seralardaki hasar tespit çalışmalarının da devam ettiğini aktaran Soylu, "Kumluca ilçesinde yaklaşık 50-55 bin dönümlük bir sera olduğu değerlendiriliyor, bunun 12 bin 500 dönümünde şu ana kadar bir zarar var, çalışmalar devam ediyor ve bu zararı arkadaşlarımız tespit edecekler. Tarım Bakanlığımız da bu konuda devrede." dedi.

"Yağış hem tarım alanlarına hem şehir merkezine zarar verdi"

Bakan Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kumluca ve Finike'de dün geceden itibaren şiddetini artıran yağışın hem tarım alanlarına hem şehir merkezine zarar verdiğini anımsattı.

Özellikle Kumluca ilçesinin büyük oranda etkilendiğini ifade eden Soylu, yağışın metrekareye 200 kilogramın üstünde hatta 300-350 kilogram civarında düştüğü yerler olduğunu bildirdi.

Şiddetli yağış nedeniyle Gavur Deresi'nin taştığını ve seraların, tarım alanlarının, konutların, iş yerlerinin olumsuz etkilendiğini dile getiren Soylu, çok sayıda iş yerinde, evde, araçta hasar oluştuğunu söyledi.

Geceden itibaren Vali Ersin Yazıcı'nın, Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyesi, AFAD, Karayolları gibi tüm kurum ve kuruluşların koordineli bir şekilde çalıştığını vurgulayan Soylu, ekiplerin büyük bir gayretle çalıştığını, zarar gören ev ve iş yerlerinin temizliğini gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bölgede hasar tespit çalışmalarının da başladığına da işaret eden Soylu, en kısa zamanda sonuçlanacağını dile getirdi.

"Gücümüz yettiğince devletin bütün imkanlarıyla buradayız"

Derenin taşması sonucu böyle bir tablonun yaşandığını aktaran Soylu, şunları söyledi:

"Şükredeceğimiz tek şey can kaybıyla karşılaşmadık. Kalp krizi hadisesi oldu ama sele bağlı olup olmadığı arkadaşlarımızın yaptığı tespitler sonucunda oluşacak. 150 gönüllümüz var, 100 jandarmamız geldi, vatandaşlarımıza temizlikte yardımcı olmak için. Sayıyı 500'e çıkaracağız. Belediyenin altındaki 3 dönümlük otoparkta ciddi derecede araçlar var, tavanına kadar su dolmuş durumda. Ankara ve İzmir'den DSİ ve AFAD ile yüksek su çekebilecek pompalar getiriyoruz, bu suyu onlarla çekeceğiz. Evlerin asansör boşluklarında ciddi derecede su var, onlar çekilecek. Burada vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da sık sık bilgilendirdiklerini belirten Soylu, kendisinin de vatandaşı yalnız bırakmama konusunda talimatları olduğunu kaydetti.

Bugüne kadar çok sayıda afetle karşı karşıya kalındığını ve her zaman vatandaşın yanında olduklarını vurgulayan Soylu, "Bir taraftan sel, yangın, deprem, hortum da dahil olmak üzere birçok afetle karşı karşıya kaldık, hiçbirisinde vatandaşımızı yalnız bırakmadık, bırakmayız da. Gücümüz yettiğince devletin bütün imkanlarıyla buradayız, burada olmaya devam edeceğiz." dedi.

"Can kaybımız yok, tesellimiz bu"

Bakan Soylu, hasar tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra gerek tarım alanlarında gerekse iş yerlerinde vatandaşa gerekli yardımın sağlanacağını ifade etti.

Tarım ve Orman, Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları başta olmak üzere tüm bakanlıkların işbirliği içinde gerekli destekleri sağlayacağını bildiren Soylu, "Yaraları inşallah birlikte saracağız. Can kaybımız yok, tesellimiz bu. Diğerlerini el birliğiyle toparlayacağız." dedi.

Bölgenin acil afet bölgesi alanı olarak ilan edilip edilmeyeceği yönündeki soruya ise Soylu, şu anda ilk yapılan çalışmaların hasar tespiti ve temizlik olduğunu, ileriki çalışmaların ise herhangi bir sıkıntı oluşmayacak şekilde gerçekleştirileceğini belirtti.

Kaynak: AA
#Antalya #sel #süleyman soylu
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