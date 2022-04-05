Antalya'da görüş mesafesi iyice düştü
Antalya'da Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Yurt Haberleri 05.04.2022, 19:36
Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte, toz taşınımı nedeniyle yer yer görüş mesafesi düştü.
Varyant Seyir Tepesi'nden bakıldığında toz bulutlarının kenti kapladığı görüldü. Kentin silüetini oluşturan Beydağları da neredeyse görülmez hale geldi.
Öte yandan, araçların üzeri, evlerin balkonları tozla kaplandı.
Kaynak: AA
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parçalı bulutlu
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