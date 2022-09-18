Antalya'da gasp şüphelileri gözaltına alındı
Antalya'nın Finike ilçesinde, Rus uyruklu kişiyi bıçakla tehdit edip eşyalarını gasbettikleri iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Yurt Haberleri 18.09.2022, 16:23
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boldağ Mahallesi'nde dağ tırmanışı yapan Rus uyruklu A.A'nın eşyalarının gasbedildiği ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay yerine yakın bölgede keçiboynuzu topladıkları tespit edilen şüpheliler M.A. ve O.G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve Yuvalı Mahallesi'ndeki evlerinde yapılan aramada A.A'ya ait cep telefonu, power bank, güneş paneli ile gitar bulundu.
Eşyaları teslim edilen A.A, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.
Kaynak: AA
28
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|7
|16
|2. Galatasaray
|7
|16
|3. Beşiktaş
|7
|14
|4. Konyaspor
|7
|14
|5. Başakşehir
|5
|13
|6. Kayserispor
|7
|12
|7. Gaziantep FK
|6
|11
|8. Fenerbahçe
|5
|10
|9. Trabzonspor
|6
|10
|10. Kasımpaşa
|7
|9
|11. Alanyaspor
|6
|8
|12. Giresunspor
|6
|7
|13. Antalyaspor
|7
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. İstanbulspor
|6
|5
|16. Sivasspor
|6
|4
|17. Ümraniye
|7
|2
|18. Ankaragücü
|5
|1
|19. Hatayspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|13
|2. Keçiörengücü
|6
|11
|3. Bodrumspor
|6
|11
|4. Sakaryaspor
|6
|10
|5. Boluspor
|5
|10
|6. Bandırmaspor
|5
|10
|7. Pendikspor
|6
|9
|8. Tuzlaspor
|6
|8
|9. Adanaspor
|6
|7
|10. Manisa Futbol Kulübü
|5
|8
|11. Samsunspor
|6
|7
|12. Rizespor
|5
|6
|13. Gençlerbirliği
|6
|6
|14. Göztepe
|5
|5
|15. Altay
|6
|5
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|5
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|6
|3
|19. Denizlispor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|7
|18
|2. M.City
|7
|17
|3. Tottenham
|7
|17
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Fulham
|7
|11
|7. Chelsea
|6
|10
|8. Liverpool
|6
|9
|9. Brentford
|7
|9
|10. Newcastle
|7
|8
|11. Leeds United
|6
|8
|12. Bournemouth
|7
|8
|13. Southampton
|7
|7
|14. Aston Villa
|7
|7
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Wolverhampton Wanderers
|7
|6
|17. Everton
|7
|5
|18. West Ham United
|7
|5
|19. Nottingham Forest
|7
|4
|20. Leicester City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|6
|16
|2. Real Madrid
|5
|15
|3. Athletic Bilbao
|6
|13
|4. Real Betis
|5
|12
|5. Osasuna
|5
|12
|6. Villarreal
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Valencia
|6
|9
|9. Mallorca
|6
|8
|10. Girona
|5
|7
|11. Rayo Vallecano
|6
|7
|12. Real Sociedad
|5
|7
|13. Celta Vigo
|6
|7
|14. Almeria
|6
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Getafe
|5
|4
|18. Real Valladolid
|6
|4
|19. Cadiz
|6
|3
|20. Elche
|6
|1