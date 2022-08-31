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Antalya'da deprem

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yurt Haberleri 31.08.2022, 00:13
Antalya'da deprem

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.42'de Antalya açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 5,41 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 102,87 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Kaynak: AA
#Antalya #Gazipaşa #deprem
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