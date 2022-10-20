Ankara Valiliği uyardı
Ankara Valiliği, 21 Ekim Cuma günü ve hafta sonunda görülmesi beklenen zirai don riskine karşı uyarıda bulundu.
Yurt Haberleri 20.10.2022, 17:27
Valilikten yapılan açıklamada, 21 Ekim Cuma günü ile hafta sonu, hava sıcaklıklarının düştüğü sabah ve gece saatlerinde il genelinde hafif zirai don riski olduğu bildirildi.
Açıklamada, başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticiler olmak üzere vatandaşların, dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.
Kaynak: AA
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