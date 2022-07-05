Ankara Siteler'de parke imalathanesinde yangın
Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Siteler semtinde iki katlı parke imalathanesinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yurt Haberleri 05.07.2022, 00:15
Altınpark Mahallesi Akbal Caddesi'ndeki parke imalathanesinden dumanlar yükselmesi üzerine çevredekiler itfaiyeye haber verdi.
Yangına Ankara Büyükşehir Belediyesinin Siteler İstasyonundaki itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, merkez, Kayaş ve Kurtuluş istasyonlarından da bölgeye takviye olarak tankerler sevk edildi.
Alevlerin kısa sürede büyüdüğü yangında, iş yerinde patlamalar da oldu.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Civarda iş yeri bulunan Hasan Savaş, AA muhabirine, "Arka tarafta boya mobilya dükkanı var, orada çıkmış galiba, bu tarafa doğru sıçramış. Yanıcı maddeler var, alev aldı." dedi.
Savaş, dört dükkanın yangından etkilendiğini ifade etti.
Kaynak: AA
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