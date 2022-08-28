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Ankara'nın Çubuk ilçesinde su baskınları yaşandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sağanak nedeniyle su baskınları yaşanırken bazı evler zarar gördü.

Yurt Haberleri 28.08.2022, 22:50
Ankara'nın Çubuk ilçesinde su baskınları yaşandı

Yağış nedeniyle İkipınar Mahallesi'nden geçen İkipınar deresi taştı, birçok evin giriş katını ve garajları su bastı.

Yüksek kesimlerden gelen sel, ahırlar ve ambarlardaki mahsullere zarar verdi.

Bazı ilçe sakinleri, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

İtfaiye ekipleri, bölgede temizlik çalışması başlattı.

Kaynak: AA
#ankara #Çubuk #su baskını #sağanak
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