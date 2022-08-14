Ankara için kuvvetli yağış uyarısı
Ankara Valiliği, yarın Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu.
Yurt Haberleri 14.08.2022, 18:34
Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk saatlerden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanaklar Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacak.
Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
Kaynak: AA
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