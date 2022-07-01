Ankara'da yağmur aniden bastırdı

Ani bastıran yağış nedeniyle birçok noktada taşkın meydana geldi, sürücüler zor anlar yaşadı.

Vatandaşlar, metro istasyonları ve otobüs duraklarında yağmurun dinmesini bekledi.

Sağanağın ardından Keçiören'deki Anavatan Caddesi'nde araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, caddedeki suyun tahliyesi için çalışma yürütürken, bazı vatandaşların da yolda kalan araçlarını iterek sudan çıkarmak için çaba harcadığı görüldü.

Karşıyaka Mezarlığı'nda mezarlıkların bulunduğu bazı alanları su bastı. Belediye ekipleri mezarlıklardaki suyu tahliye etmek için çalışma yürüttü.