Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınanlardan 38'i tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara'da son 7 günde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 342 zanlıdan 38'i, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Aramalarda, 9 kilogram esrar 4 kilo 300 gram eroin, 2 kilo 300 gram skunk, 152 gram kokain, 75 gram bonzai, 33 bin 613 uyuşturucu hap ve 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.