Ankara'da tarihi eserler ele geçirildi

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve JASAT tarafından tarihi mekanlarda kazı ile tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen İ.O'nun (38) evine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 56 sikke, 53 metal ve 6 taş obje, 7 yüzük, mühür, bilezik, 2 mızrak ucu ile hassas terazi ve dedektör bulundu.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan İ.O'nun işlemleri sürüyor.