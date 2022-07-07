Ankara'da kurbanlıkların büyük bölümü satıldı

Etimesgut Belediyesinin Elvankent'teki Hayvan Pazarı'nda, alıcılar ile satıcılar arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Kars, Erzurum, Ağrı, Muş, Ardahan, Erzincan, Çorum, Yozgat, Tokat, Çankırı ve Amasya gibi illerden gelen besiciler, Kurban Bayramı'na iki gün kala büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının büyük bölümünü sattı.

Ankara'nın Haymana ilçesinden Elvankent Hayvan Pazarı'na getirdiği 125 büyükbaş kurbanlığın hepsini sattığını ifade eden besici Ramazan Şimşek, "Kurbanlıklar çok şükür bitti. Bu sene iyiydi. Kurban satışlarından memnun kaldık. Allah'a bin şükür olsun, inşallah bu satışlar seneye de nasip olur." dedi.

Büyükbaş kurbanlıkları 30 bin lira ile 50 bin lira arasında sattıklarını belirten Şimşek, "Geçen sene son güne kalan çok müşteri vardı, şu anda gelip kurbanlık arıyorlar. Kurbanlıkların yüzde 99'u bitti. Çadırlarda bir ya da iki tane kurbanlık kalmıştır." diye konuştu.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinden getirdiği 18 büyükbaş hayvanını 10 gün önce sattığını ve Kurban Bayramı'nı beklediğini dile getiren İdris Göztepe de satışlardan memnun kaldıklarını söyledi.

Kurbanlık alımını son güne bırakanların hayvan bulmakta çok zorluk yaşayacağını vurgulayan Göztepe, "Kurbanlık bulabileceklerini zannetmiyorum çünkü hayvan yok, çadırları görmüşsünüzdür çoğu kapandı." dedi.

Alıcı ile tutuştuğu sıkı pazarlık sonrası kurbanlık alan Mehmet Kuzucu, satılık hayvan bulmakta zorluk çektiğini ifade etti. Kuzucu, "Bu sene pazarda az çadır kurulmuş, satılık hayvan kalmamış. Belki daha önce alsaydım biraz daha hesaplı olurdu. Devlet memuru olarak bize biraz pahalı geliyor. 500 lira için pazarlık yaptık, 500 lira bir şey değil ama tabii burada helalleşmek gerekiyor. Mutlaka herkesin rızasıyla bu işin halledilmesi gerekiyordu. Hallettik, Allah kabul etsin, Allah memlekete, cümlemize nice kurban bayramları nasip etsin inşallah." şeklinde konuştu.