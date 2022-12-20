Ankara'da kaçakçılık operasyonları: 44 şüpheli yakalandı

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce 12-18 Aralık'ta il genelinde operasyonlar düzenlendi.

Aramalarda, 2 bin 593 elektronik ve muhtelif kaçak eşya, 1194 cinsel içerikli kaçak ürün, 1 ton 126 kilogram kaçak tütün, 1000 bandrol, 637 litre etil alkol, 820 paket kaçak sigara, 490 litre kaçak alkollü içki, 31 kaçak cep telefonu, 1 sigara sarma makinesi ve 1 milyon 691 bin 80 makaron ele geçirildi.

Operasyonlarda 44 şüpheli gözaltına alındı.

Başkentteki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 58 zanlı tutuklandı

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 434 şüpheliden 58'i tutuklandı.

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin son bir haftada kent genelinde düzenlediği operasyonlarda, 34 kilo 600 gram esrar, 4 kilo 600 gram eroin, 1 kilo 400 gram metamfetamin, 685 gram kokain, 254 gram bonzai, 500 kök hint keneviri 54 bin 598 uyuşturucu hap ve 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 434 zanlıdan 58'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.