Ankara'da DEAŞ operasyonu
Ankara'da çatışma bölgelerindeki terör örgütü DEAŞ üyeleriyle irtibatlı oldukları belirlenen yabancı uyruklu 11 şüpheliden 7'si yakalandı.
Yurt Haberleri 18.01.2023, 17:42
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu, çatışma bölgelerindeki DEAŞ terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
Bir kısmının çatışma bölgelerinde bulunduğu, geçmiş yıllarda terör örgütü içerisinde görev aldıkları da belirlenen 11 yabancı uyrukluya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Elde edilen istihbari bilgiler ve analiz sonuçları kapsamında yabancı terörist savaşçı kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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