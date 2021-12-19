Ankara beyazladı
Başkent Ankara'da etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.
Yurt Haberleri 19.12.2021, 20:52
Ankara'da dün gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Başkentte dün gece başlayan kar, etkisini sürdürürken, hava sıcaklığı gün boyunca en yüksek sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldü.
Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının yaşamı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar, parklar ile kaldırımlarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.
Şehrin parklarında kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu, vatandaşlar ortaya çıkan güzel görüntüleri fotoğrafladı.
Kaynak: AA
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