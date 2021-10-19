Anamur'da makilik alanda yangın
Mersin'in Anamur ilçesinde makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Olay yerine gelen itfaiye erleri çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Yurt Haberleri 19.10.2021, 17:10 19.10.2021, 17:15
Sarıağaç Mahallesi yakınındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen Orman İşletme Şefliği ekipleri, 2 yangın söndürme helikopteriyle havadan, 10 arazözle karadan alevlere müdahale ediyor.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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