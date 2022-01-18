Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kazalar: 10 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen 2 kazada 10 kişi yaralandı.
Yurt Haberleri 18.01.2022, 20:50
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen, 16 aracın karıştığı iki ayrı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaraland
Otoyolun Ankara yönünde Yeniçağa ile Dörtdivan mevkilerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle toplam 16 aracın karıştığı 2 ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazalarda yaralanan 10 kişi sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazalar nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yoldaki trafik, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Ulaşım Ankara ve İstanbul yönünde normal olarak sağlanıyor.
Kaynak: AA
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