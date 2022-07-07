Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu devam ediyor
Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde akıcı yoğunluk oluşturuyor. Yoğunluk yarın daha da artacak.
Yurt Haberleri 07.07.2022, 19:39
Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen sürücüler, yola çıkmaya başladı.
Sürücülerin gidecekleri yerlere hareketiyle özellikle otoyolun Ankara yönünde Kaynaşlı 1, 2 ve 3. viyadük, Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı, Yumrukaya, Yeniçağ, Dörtdivan ile Gerede Karadeniz bağlantı kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor.
Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.
Trafiğin yarın daha yoğun olması bekleniyor.
Kaynak: AA
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