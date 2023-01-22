Anadolu ayakta: Batman'da "Kur'an'a Sahip Çık" mitingi

Kültür mahallesindeki 8 Mart Kadınlar Parkı önünde Kur'an Nesli Platformunca "Kur'an'a Sahip Çık" mitingi düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan mitingde birçok kişi "Kur'an'a uzanan eller kırılsın", "Müslüman neredesin Kur'an yakılıyor", "Çekin pis ellerinizi Kur'an'ımızdan" yazılı dövizler taşıdı.

Kur'an Nesli Platformu Başkanı Beşir Şimşek, Kürtçe yaptığı konuşmada, Avrupa'nın çok kez Kur'an'a ve Müslümanlara hakaret ettiğini, son saldırının ise münferit bir hadise olmadığını söyledi.

Kur'an sayfalarının yakılmasının devlet destekli bir eylem olduğunu belirten Şimşek, "Kur'an kelamı kutsaldır. O kelam izzeti öğretiyor, bizi cehennemden koruyor. O Kur'an kalbimizde ve hayatımızda olduğu sürece onlar biliyor ki galip gelemeyeceklerdir. O yüzden de bu tür saldırıları yapıp Kur'an'dan bağımızı koparmaya çalışıyorlar." dedi.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Serkan Ramanlı da İsveç'teki çirkefliğin örgütlü bir kötülük olduğunu aktardı.

Hiçbir devletin ve otoritenin Müslümanların inancına hakaret edemeyeceğini dile getiren Ramanlı, "Biz Müslümanlar vahdet içinde olursak, birlik içinde olursak hiç kimse bizim kutsallarımıza yan gözle bakamaz" şeklinde konuştu.

Miting dua okunmasıyla sona erdi.