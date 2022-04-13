Amasya ve Kastamonu'da kar yağışı
Amasya'nın Suluova ilçesi ile Kastamonu'nun yüksek kesimlerine sıcaklığın düşmesiyle beraber kar yağdı.
Yurt Haberleri 13.04.2022, 18:35
Amasya'da dün etkili olan sağanağın ardından gece saatlerinde hava sıcaklığının azalmasıyla kar yağışı başladı. Kar, yüksek rakımlı köylerde binaların çatılarını beyaza bürüdü.
Suluova ilçesine bağlı Eğribük, Seyfe, Soku, Kuzalan ve Derebaşalan gibi yüksek rakımlı köylerde kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı.
Kastamonu'nun yüksek kesimleri ile Küre ilçesinde de kar yağışı etkili oldu.
Kar yağışı sonrası beyaza bürünen ormanlık alanlar dron ile görüntülendi.
Kaynak: AA
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