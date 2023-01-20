Amasra'da limandaki usturmaçalara çarpıp hasar gören yolcu gemisi Tuzla'ya getirilecek

Sigorta şirketi yetkililerince, hasar tespit çalışması başlatılan geminin yolcularla seyrinin güvenli olmayacağı belirtildi.

Bunun üzerine gemideki 385 Rus yolcunun özel uçaklarla Soçi'ye gönderilmesi kararlaştırıldı.

Özel uçakların temin edilmesinin ardından yolcuların bugün ya da yarın Amasya Merzifon Havalimanı veya Zonguldak Havalimanı'ndan ülkelerine gönderilmesi planlanıyor.

Geminin de pervanelerindeki hasarın onarılması için Tuzla Tersanesi'ne götürüleceği belirtildi.

Rusya'dan yola çıkan ve İstanbul üzerinden Amasra'ya gelen yolcu gemisi, 18 Ocak'ta saatte 40 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle limandaki usturmaçalara çarpmış, bir süre açıkta bekletildikten sonra limana demirleyen gemide hasar tespit çalışması başlatılmıştı.